В Украине зафиксировано уже более 732 тыс. заражений COVID-19, умерли 12 327 человек

30 ноября, 2020, 08:24

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине зафиксировано 732 625 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 12 327 - летальных, 345149 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 29 ноября было зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса (из них дети - 570, медработники - 360), 114 пациентов умерли, 5771 - поправился.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 70478 случаев;

Винницкая область - 17 405 случаев;

Волынская область - 24 135 случаев;

Днепропетровская область - 38 789 случаев;

Донецкая область - 22 807 случаев;

Житомирская область - 29 911 случаев;

Закарпатская область - 23 193 случая;

Запорожская область - 30 875 случаев;

Ивано-Франковская область - 36 434 случая;

Киевская область - 37 687 случаев;

Кировоградская область - 5286 случаев;

Луганская область - 6274 случая;

Львовская область - 46 078 случаев;

Николаевская область - 18 535 случаев;

Одесская область - 44 949 случаев;

Полтавская область - 22 055 случаев;

Ровенская область - 30 956 случаев;

Сумская область - 28 831 случай;

Тернопольская область - 27 849 случаев;

Харьковская область - 55 341 случай;

Херсонская область - 10 149 случаев;

Хмельницкая область - 29 577 случаев;

Черкасская область - 22 924 случая;

Черновицкая область - 33732 случаи;

Черниговская область - 18 375 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - отметили в Минздраве.

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