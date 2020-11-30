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Espreso.tvОбществоВ Украине зафиксировано уже более 732 тыс. заражений COVID-19, умерли 12 327 человек

В Украине зафиксировано уже более 732 тыс. заражений COVID-19, умерли 12 327 человек

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине зафиксировано 732 625 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 12 327 - летальных, 345149 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 29 ноября было зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса (из них дети - 570, медработники - 360), 114 пациентов умерли, 5771 - поправился.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 70478 случаев;
Винницкая область - 17 405 случаев;
Волынская область - 24 135 случаев;
Днепропетровская область - 38 789 случаев;
Донецкая область - 22 807 случаев;
Житомирская область - 29 911 случаев;
Закарпатская область - 23 193 случая;
Запорожская область - 30 875 случаев;
Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
Киевская область - 37 687 случаев;
Кировоградская область - 5286 случаев;
Луганская область - 6274 случая;
Львовская область - 46 078 случаев;
Николаевская область - 18 535 случаев;
Одесская область - 44 949 случаев;
Полтавская область - 22 055 случаев;
Ровенская область - 30 956 случаев;
Сумская область - 28 831 случай;
Тернопольская область - 27 849 случаев;
Харьковская область - 55 341 случай;
Херсонская область - 10 149 случаев;
Хмельницкая область - 29 577 случаев;
Черкасская область - 22 924 случая;
Черновицкая область - 33732 случаи;
Черниговская область - 18 375 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях", - отметили в Минздраве.

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