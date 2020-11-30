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В Нацслужбы здоровья назвали средние зарплаты медиков в апреле-сентябре

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) назвала середнемесячные расходы медицинских учреждений на заработные платы работников

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

Согласно сообщению, с 1 апреля изменился принцип финансирования для учреждений специализированной медицинской помощи. Больницы заключили договоры с НСЗУ и начали работать по Программе медицинских гарантий, то есть получать деньги за оказанную услугу, а не за наличие коек.

При этом, отметили в пресс-службе, благодаря финансовой отчетности, предоставляемой больницами, НСЗУ может назвать среднемесячные расходы на оплату труда медицинских работников специализированного звена. В частности, в апреле-сентябре среднемесячные зарплаты до вычета налогов составляют: руководителя специализированного учреждения - 23,5 тыс. грн; врачей - почти 9 тыс. грн; среднего медицинского персонала - 7,5 тыс. грн; младшего медперсонала - 6,1 тыс. грн.

При этом отмечается, что самые высокие среднемесячные зарплаты врачей специализированной медицинской помощи зафиксированы в Луганской области - 10,8 тыс. грн и Киеве - 10,4 тыс. грн. Самые низкие зарплаты в Одесской обалсти - 7,3 тыс. грн, Ривненской - 7,5 тыс. грн и Хмельницкой - 7,8 тыс. грн.

"Однако есть случаи, когда расходы на оплату труда врача в одной из больниц прифронтовой зоны составляют в среднем 73 тыс. грн. Администрация подняла зарплаты, чтобы удержать врачей", - отметили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что НСЗУ не имеет никакого влияния на размеры зарплат в больницах, а оплачивает оказанные медицинские услуги согласно отчетам об их предоставлении и договору.

"Отныне финансовая мотивация полностью в компетенции руководителей медучреждений. И от стратегии развития, которую они выберут, и способности составить реальный финансовый план и выполнить его, зависит успешность больницы и зарплаты работников", - подчеркнули в НСЗУ.

В пресс-службе также добавили, что расходы на зарплату в первичном звене медицинских услуг значительно выше. Так, руководители учреждений первичной оказания помощи получают 24,9 тыс. грн; врачи - 15 тыс. грн; средний медицинский персонал - 8,4 тыс. грн, а младший - 4,6 тыс. грн.

Что касается экстренной медицинской помощи, за апрель-сентябрь руководители таких заведений получили 28,8 тыс. грн, врачи - 18 тыс. грн, средний медицинский персонал - 14,9 тыс. грн, а младший - 7,8 тыс. грн.

В пресс-службе объяснили, что это связано с обязательными доплатами таким специалистам, которые работают с подозрениями или подтвержденными случаями коронавирусной болезни.

  • Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что минимальная зарплата врачей в следующем году должна быть установлена на уровне 22-25 тыс. грн в месяц.

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