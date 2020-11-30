В МВД за предыдущие сутки COVID-19 заболело 416 правоохранителей

30 ноября, 2020, 11:16

В Украине в течение суток Covid-19 заболели 416 правоохранителей Министерства внутренних дел

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"За минувшие сутки зарегистрировано 416 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.

Так, с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 22228 сотрудников МВД, выздоровели - 21270, умерло - 67.

На прошлой неделе на COVID-19 заболело 2570 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 559 новых случаев. По ... Опубликовано МВД УкраиныПонедельник, 30 ноября 2020 г.

Напомним, в течение суток 29 ноября было зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса (из них дети - 570, медработники - 360), 114 пациентов умерли, 5771 - поправился.

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