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Espreso.tvОбществоВ МВД за предыдущие сутки COVID-19 заболело 416 правоохранителей

В МВД за предыдущие сутки COVID-19 заболело 416 правоохранителей


фото: reuters
В Украине в течение суток Covid-19 заболели 416 правоохранителей Министерства внутренних дел

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"За минувшие сутки зарегистрировано 416 лабораторно подтвержденных диагнозов коронавирусной болезни среди правоохранителей", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Запорожской, Донецкой областях и в Киеве.

Так, с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 22228 сотрудников МВД, выздоровели - 21270, умерло - 67.

На прошлой неделе на COVID-19 заболело 2570 работников системы МВД, за выходные дни зафиксировано 559 новых случаев. По ...

Опубликовано МВД УкраиныПонедельник, 30 ноября 2020 г.

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