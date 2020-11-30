В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1460 случаев COVID-19

30 ноября, 2020, 12:20

За прошедшие сутки в столице обнаружили 1460 больных коронавирусом, 13 человек умерло

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

Так, подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 70 478. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1460 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Днепровском районе - 256, Подольском - 230 и в Деснянском районе - 180 случаев.

заболели:

▫️ 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

▫️ 515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет

▫️ 99 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 62 медики. В больницы столицы за прошедшие сутки были госпитализированы 86 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1292 киевлянина. Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жителя Киева.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2222 больных коронавирус. Из них 35 детей. В тяжелом состоянии находятся 926 пациентов. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной.

Напомним, в течение суток 29 ноября было зафиксировано 9946 новых случаев коронавируса (из них дети - 570, медработники - 360), 114 пациентов умерли, 5771 - поправился.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb