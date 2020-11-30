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В Харькове больница для пациентов с коронавирусом работает в здании без лифта, тяжелых будут заносить спасатели


фото: 2day.kh.ua
В Харькове больных COVID-19 будет принимать офтальмологический корпус больницы, из-за отсутствия лифта тяжелых пациентов будут доставлять спасатели

Об этом сообщил заместитель головы Харьковской ОГА Тарас Пастух, передает KHARKIV Today.

"Мы договорились с ГСЧС, они выделят наряды, которые смогут помогать в том случае, если будет доставляться тяжелый больной или человек, которому трудно подниматься на второй этаж", - заявил он.

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По словам Пастуха, лифт должны начать делать в январе.

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