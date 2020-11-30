В Байдена назвали кандидатуру на должность министра финансов

30 ноября, 2020, 18:28

Избранный президент США Джо Байден планирует выдвинуть Джанет Йеллен на должность министра финансов

Об этом заявили в пресс-службе Байдена, передает ZN.ua.

"Как страна, мы сейчас сталкиваемся с большими проблемами. Чтобы восстановиться, мы должны восстановить американскую мечту - общество, в котором каждый человек может раскрыть свой потенциал и еще больше мечтать о будущем своих детей. как Министр финансов я буду ежедневно работать над восстановлением этой мечты для всех", - заявила Йеллен после представления.

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Йеллен известна благодаря своей работе на посту главы Федеральной резервной системы с 2014 по 2018 год. Йеллен также была президентом Федерального резервного банка Сан-Франциско и главой Совета экономических советников Белого дома при президенте Билле Клинтоне.