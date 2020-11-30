Байден представил следующую пресс-службу Белого дома: в состав впервые в истории вошли только женщины
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Я с гордостью объявляю сегодня о первой высокопоставленной команде по связям Белого дома с общественностью, полностью состоящей из женщин", - сказал Байден.
Пресс-секретарем Белого дома будет работать экс-спикер Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, которая работала заместителем руководительницы президентской кампании Байдена.
Пресс-секретарем вице-президента Камалы Харрис станет старший советник предвыборной кампании Симона Сандерс.
Экс-спикер Байдена времен его вицепрезидентства Элизабет Александер будет работать директором по коммуникациям следующей первой леди Джилл Байден.
Также в команду вошли журналистка Карин Жан-Пьер, старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен, а также бывшая адвокат иммигрантов в группе America's Voice Пили Тобар.
Дженнифер Псаки отметила в твиттере, что в составе команды - 6 мам маленьких детей.
- Напомним, ранее Байден представил претендентов на ключевые должности в Белом Доме.
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