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Байден представил следующую пресс-службу Белого дома: в состав впервые в истории вошли только женщины


фото: washingtonpost.com
Избранный президент США Джо Байден представил будущую команду Белого дома по связям с общественностью, которая впервые в истории страны будет состоять только из женщин

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Я с гордостью объявляю сегодня о первой высокопоставленной команде по связям Белого дома с общественностью, полностью состоящей из женщин", - сказал Байден.

Пресс-секретарем Белого дома будет работать экс-спикер Госдепартамента США Дженнифер Псаки. Директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, которая работала заместителем руководительницы президентской кампании Байдена.

Пресс-секретарем вице-президента Камалы Харрис станет старший советник предвыборной кампании Симона Сандерс.

Экс-спикер Байдена времен его вицепрезидентства Элизабет Александер будет работать директором по коммуникациям следующей первой леди Джилл Байден.

Также в команду вошли журналистка Карин Жан-Пьер, старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен, а также бывшая адвокат иммигрантов в группе America's Voice Пили Тобар.

Дженнифер Псаки отметила в твиттере, что в составе команды - 6 мам маленьких детей.

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