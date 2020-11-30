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Espreso.tvОбществоСтепанов: Украина начинает закупку тестов на антиген к COVID-19

Степанов: Украина начинает закупку тестов на антиген к COVID-19

С сегодняшнего дня, 30 ноября Украина начинает закупку тестов на антиген для выявления COVID-19

Об этом на селекторном совещании у президента заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ОПУ.

Степанов отметил, что с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген к коронавирусу - и теперь начнется их закупка.

По его словам, при отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут обратиться на созданную "горячую линию" МЗ, где они получат консультацию. При необходимости к ним выедет мобильная бригада.

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