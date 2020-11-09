Семейные врачи будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко
9 ноября, 2020, 16:09
Мобильные бригады и семейные врачи будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут
Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.
"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику у постели больного или при обращении больного к своему семейному врачу", - сообщил Ляшко.
- Напомним, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса.
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