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Espreso.tvОбществоСемейные врачи будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко

Семейные врачи будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут, - Ляшко

Мобильные бригады и семейные врачи будут выявлять COVID-19 за 15-20 минут

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.

"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику у постели больного или при обращении больного к своему семейному врачу", - сообщил Ляшко.

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