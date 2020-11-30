Россия обвинила Францию в поддержке Украины относительно "формулы Штайнмайера"
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В России раскритиковали заявление МИД Франции, по неимплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве - это было оправдано длительными дискуссиями в Трехсторонний контактной группе.
Москва подчеркивает, что "формула Штайнмайера" определяет компромиссный порядок вступления в силу закона о статусе Донбасса.
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"Этот компромисс был уступкой Донбассу, который соглашается вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса. В декабре 2019 года нормандский саммит в Париже поручил инкорпорировать "формулу Штайнмайера" с украинским законодательством", - говорится в заявлении.
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