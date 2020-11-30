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Espreso.tvОбществоРоссия обвинила Францию в поддержке Украины относительно "формулы Штайнмайера"

Россия обвинила Францию в поддержке Украины относительно "формулы Штайнмайера"

Россия призвала Францию относиться "более ответственно" к роли посредника в Минском процессе

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В России раскритиковали заявление МИД Франции, по неимплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве - это было оправдано длительными дискуссиями в Трехсторонний контактной группе.

Москва подчеркивает, что "формула Штайнмайера" определяет компромиссный порядок вступления в силу закона о статусе Донбасса.

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"Этот компромисс был уступкой Донбассу, который соглашается вернуться в состав Украины только на условиях предоставления ему особого статуса. В декабре 2019 года нормандский саммит в Париже поручил инкорпорировать "формулу Штайнмайера" с украинским законодательством", - говорится в заявлении.

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