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Espreso.tvОбществоМИД Франции: Украина демонстрирует приверженность полному выполнению Минских договоренностей

МИД Франции: Украина демонстрирует приверженность полному выполнению Минских договоренностей

Украина демонстрирует приверженность выполнению Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе

Об этом заявил МИД Франции.

"На парижском саммите в декабре 2019 года главы государств и правительств нормандского формата договорились о необходимости включения в украинское законодательство так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет условия вступления в силу закона о специальных положениях о местном самоуправлении в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. 12 декабря 2019 года Украина в очередной раз продлила действующий закон, чтобы избежать правового вакуума, продемонстрировав свою приверженность полному выполнению Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В то же время в МИД Франции отметили, что вызывает сожаление отсутствие продвижения "формулы Штайнмайера".

"С тех пор в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ продолжались дискуссии о точных процедурах включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы сожалеем, что эти дискуссии не продвигаются в течение нескольких недель, не оставляя Украине иного выбора, как обновить существующий текст. Франция вместе с Германией продолжает усилия в рамках нормандского формата с целью заставить стороны выполнить обязательства, взятые на саммите в Париже, с целью достижения прогресса в направлении установления устойчивого мира в Восточной Украине", - заявили в МИДе Франции.

  • Напомним, в сентябре представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы народный депутат Андрей Костин заявил, что в закон об особом статусе ОРДЛО добавят "формулу Штайнмайера".
  • Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина предлагает полностью прекратить огонь в зоне ООС с начала 2021 года и провести местные выборы в ОРДЛО 31 марта.

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