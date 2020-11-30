Рада будет выполнять свои функции в случае введения локдауна, - Разумков
30 ноября, 2020, 13:51
По состоянию на 30 ноября 14 народных депутатов болеют COVID-19
Об этом на брифинге сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Новынарня.
"Верховная Рада имеет возможность принимать важные для государства решения, независимо от того, сколько у нас людей болеет (коронавирусом). У нас есть 424 народных депутата. Сейчас их немного меньше. Изменения в графике работы теоретически возможны, но Верховная Рада ни на карантин, ни на локдаун не пойдет и будет выполнять функции", - сказал Разумков.
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