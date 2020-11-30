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Espreso.tvОбщество"Имел право затребовать материалы судебного дела": Высший совет правосудия отрицает давление своего члена на ВАКС

"Имел право затребовать материалы судебного дела": Высший совет правосудия отрицает давление своего члена на ВАКС

Высший совет правосудия отрицает, что ее член оказывал давление на Высший антикоррупционный суд, требуя материалы дела из-за жалобы Национальной ассоциации адвокатов

Об этом говорится в заявлении ВСП.

Высший совет правосудия объясняет, что к нему поступила дисциплинарная жалоба Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) на действия судей Высшего антикоррупционного суда, а рассмотрение жалоб является функцией ВСП.

"Как только обращение судей Высшего антикоррупционного суда относительно вмешательства в их деятельность поступит в Высший совет правосудия, Совет рассмотрит его в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

ВСП убежден, что жалобу на судей нельзя расценивать как вмешательство или давление.

Там заявили, что закон не предусматривает ограничений прав лица на обращение в ВСП с жалобой относительно дисциплинарного проступка судьи.

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"Высший совет правосудия призывает судей Высшего антикоррупционного суда не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним", - заявили в Совете.

ВСП заявляет, что член совета, который рассматривает жалобу, вправе затребовать материалы судебного дела о завершенном процессуальном действии. Он просил прислать заверенные копии постановлений суда, ведь наличие постановлений свидетельствует о завершении определенных процессуальных действий.

ВСП также отмечает, что никакого решения по жалобе НААУ не принято.

При этом Совет отмечает, что его член, который требовал копию постановления, "не участвует в принятии решения по жалобе".

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