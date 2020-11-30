"Член Высшего совета правосудия требовал материалы незаконченного дела": судьи ВАКС заявили о вмешательстве в свою деятельность
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что один из членов ВСП вытребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено.
Истребование сопровождалось предупреждением о привлечении к ответственности, в случае невыполнения требования.
Читайте также: ВАКС заявил о давлении на судей по делу о хищении 98 млн грн в "Укрзализныци"
По мнению судей, такие действия члена Совета имеют признаки конфликта интересов, поскольку он рассматривает жалобу Национальной ассоциации адвокатов Украины, членом которой является указанный член ВСП.
Читайте также: Во дворе ВАКС прогремел взрыв, суд назвал это "вмешательством в правосудие"
Судьи считают требование члена ВСП предоставить копии материалов дела, рассмотрение которого не закончено, противоречащим принципу независимости судей и являющимся вмешательством в их деятельность.
Также, коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанного члена ВСП, поскольку его действия вызывают сомнение в беспристрастности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-