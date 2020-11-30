"Член Высшего совета правосудия требовал материалы незаконченного дела": судьи ВАКС заявили о вмешательстве в свою деятельность

30 ноября, 2020, 15:26

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда сообщила председателю Высшего совета правосудия и генпрокурору Ирине Венедиктовой о вмешательстве в их деятельность

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что один из членов ВСП вытребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено.

Истребование сопровождалось предупреждением о привлечении к ответственности, в случае невыполнения требования.

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По мнению судей, такие действия члена Совета имеют признаки конфликта интересов, поскольку он рассматривает жалобу Национальной ассоциации адвокатов Украины, членом которой является указанный член ВСП.

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Судьи считают требование члена ВСП предоставить копии материалов дела, рассмотрение которого не закончено, противоречащим принципу независимости судей и являющимся вмешательством в их деятельность.

Также, коллегия судей ВАКС заявила об отводе указанного члена ВСП, поскольку его действия вызывают сомнение в беспристрастности.