"Наполи" разгромил "Рому" в чемпионате Италии

30 ноября, 2020, 11:54

В 9-м туре чемпионата Италии по футболу "Наполи" победил "Рому" со счетом 4: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 31-й минуте Инсинье роскошно исполнил штрафной удар и открыл счет в матче. Внутри второго тайма неаполитанцы удвоили преимущество - забил Фабио Руис. В конце матча "Наполи" отличились еще дважды. По одному голу на счету Мертенса и Маттео Политано.

После 9-го тура "Наполи" и "Рома" имеют по 17 очков и вместе с "Ювентусом" делят 4-6 место. Лидером турнирной таблицы является "Милан". Отрыв "россонери" от "Интера", который идет вторым, 5 баллов.

Чемпионат Италии по футболу

9-й тур

29 ноября

"Наполи" - "Рома" 4: 0

Голы: Инсинье, 31 Руис, 64, Мартинес, 81, Политано, 86

22 ноября во центральном матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" победил "Наполи" со счетом 1: 3 .