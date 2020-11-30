"Наполи" разгромил "Рому" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 31-й минуте Инсинье роскошно исполнил штрафной удар и открыл счет в матче. Внутри второго тайма неаполитанцы удвоили преимущество - забил Фабио Руис. В конце матча "Наполи" отличились еще дважды. По одному голу на счету Мертенса и Маттео Политано.
После 9-го тура "Наполи" и "Рома" имеют по 17 очков и вместе с "Ювентусом" делят 4-6 место. Лидером турнирной таблицы является "Милан". Отрыв "россонери" от "Интера", который идет вторым, 5 баллов.
Чемпионат Италии по футболу
9-й тур
29 ноября
"Наполи" - "Рома" 4: 0
Голы: Инсинье, 31 Руис, 64, Мартинес, 81, Политано, 86
- 22 ноября во центральном матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" победил "Наполи" со счетом 1: 3 .
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