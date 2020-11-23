Дубль Ибрагимовича помог "Милану" уверенно победить "Наполи" в матче за первое место в Серии А
Об этом сообщает Еспресо.TV .
39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович сделал дубль в ворота "Наполи". Шведский нападающий отличился забитыми мячами на 20-й и 53-й минутах матча. Для него это уже четвертый дубль в этом сезоне Серии А. Всего на его счету 10 голов и первое место в гонке бомбардиров.
За "Наполи" отметился Мертенс, а точку в матче поставил Йенс-Петтер Хауге, который забил на 95-й минуте встречи.
В турнирной таблице Серии А "Милан" остается на первой строчке и имеет отрыв от "Сассуоло", который идет вторым, в виде двух очков. В активе "Наполи" шестая позиция и 14 зачетных баллов.
Чемпионат Италии
8-й тур
22 ноября
"Наполи" - "Милан" 1: 3
Голы: Мартинес, 63 - Ибрагимович, 20, 53, Хауге, 90 + 5
- Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3: 3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.
- 1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.
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