Дубль Ибрагимовича помог "Милану" уверенно победить "Наполи" в матче за первое место в Серии А

23 ноября, 2020, 11:40

В центральном матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" победил "Наполи" со счетом 1: 3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович сделал дубль в ворота "Наполи". Шведский нападающий отличился забитыми мячами на 20-й и 53-й минутах матча. Для него это уже четвертый дубль в этом сезоне Серии А. Всего на его счету 10 голов и первое место в гонке бомбардиров.

За "Наполи" отметился Мертенс, а точку в матче поставил Йенс-Петтер Хауге, который забил на 95-й минуте встречи.

В турнирной таблице Серии А "Милан" остается на первой строчке и имеет отрыв от "Сассуоло", который идет вторым, в виде двух очков. В активе "Наполи" шестая позиция и 14 зачетных баллов.

Чемпионат Италии

8-й тур

22 ноября

"Наполи" - "Милан" 1: 3

Голы: Мартинес, 63 - Ибрагимович, 20, 53, Хауге, 90 + 5

Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3: 3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.

1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.

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