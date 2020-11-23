 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДубль Ибрагимовича помог "Милану" уверенно победить "Наполи" в матче за первое место в Серии А

Дубль Ибрагимовича помог "Милану" уверенно победить "Наполи" в матче за первое место в Серии А


фото: Getty Images
В центральном матче 8-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" победил "Наполи" со счетом 1: 3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

39-летний форвард "Милана" Златан Ибрагимович сделал дубль в ворота "Наполи". Шведский нападающий отличился забитыми мячами на 20-й и 53-й минутах матча. Для него это уже четвертый дубль в этом сезоне Серии А. Всего на его счету 10 голов и первое место в гонке бомбардиров.

За "Наполи" отметился Мертенс, а точку в матче поставил Йенс-Петтер Хауге, который забил на 95-й минуте встречи.

В турнирной таблице Серии А "Милан" остается на первой строчке и имеет отрыв от "Сассуоло", который идет вторым, в виде двух очков. В активе "Наполи" шестая позиция и 14 зачетных баллов.

Чемпионат Италии

8-й тур

22 ноября

"Наполи" - "Милан" 1: 3

Голы: Мартинес, 63 - Ибрагимович, 20, 53, Хауге, 90 + 5

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать