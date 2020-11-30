"Фулхэм" сенсационно победил "Лестер" в чемпионате Англии

30 ноября, 2020, 21:25

В 10-м туре чемпионата Англии "Фулхэм" победил "Лестер" на выезде со счетом 1:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Фулхэм" забили Адемоа Лукман и Иван Кавалейру, который реализовал пенальти. На 86-й минуте Харви Бранс отличился единственным забитым мячом для "Лестера".

Благодаря победе "Фулхэм" покинул зону вылета и теперь занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" занимает четвертое место и отстает от первого места на 3 балла.

Чемпионат Англии

10-й тур

30 ноября

"Лестер" - "Фулхэм" 1:2

Голы: Барнс, 86 - Лукман, 30 Кавалейру, 38 (пен.)

28 ноября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Ливерпуль" сыграл в гостях вничью с "Брайтоном".