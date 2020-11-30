 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Фулхэм" сенсационно победил "Лестер" в чемпионате Англии

"Фулхэм" сенсационно победил "Лестер" в чемпионате Англии


фото: Getty Images
В 10-м туре чемпионата Англии "Фулхэм" победил "Лестер" на выезде со счетом 1:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Фулхэм" забили Адемоа Лукман и Иван Кавалейру, который реализовал пенальти. На 86-й минуте Харви Бранс отличился единственным забитым мячом для "Лестера".

Благодаря победе "Фулхэм" покинул зону вылета и теперь занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" занимает четвертое место и отстает от первого места на 3 балла.

Чемпионат Англии

10-й тур

30 ноября

"Лестер" - "Фулхэм" 1:2

Голы: Барнс, 86 - Лукман, 30 Кавалейру, 38 (пен.)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать