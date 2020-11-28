 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" не удержал победу над "Брайтоном" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" не удержал победу над "Брайтоном" в чемпионате Англии


фото: Getty Images
В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Ливерпуль" сыграл в гостях вничью с "Брайтоном"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 19-й минуте матча "Брайтон" упустил шанс выйти вперед, когда Ниль Мопе не смог реализовать пенальти.

Счет был открыт на 60-й минуте матча - "Ливерпуль" вывел вперед Диогу Жота. Однако, команда Юргена Клоппа не удержала победу - в компенсированное время с помощью VAR судья вдруг назначил пенальти в ворота ливерпульцев, который реализовал Паскаль Гросс.

"Ливерпуль" сыграл с "Брайтоном" вничью 1: 1, набрал 21 очко и вышел на первое место в чемпионате Англии. Команда Клоппа на 1 пункт опережает "Тоттенхэм", который имеет матч в запасе. "Брайтон" с 10 баллами - 16-й.

Чемпионат Англии

10-й тур

28 ноября

"Брайтон" - "Ливерпуль" 1: 1

Голы: Гросс, 90 + 3 (пен.) - Диогу, 60

На 19-й минуте Мапе ( "Брайтон") не реализовал пенальти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать