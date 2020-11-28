"Ливерпуль" не удержал победу над "Брайтоном" в чемпионате Англии

28 ноября, 2020, 16:55

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Ливерпуль" сыграл в гостях вничью с "Брайтоном"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 19-й минуте матча "Брайтон" упустил шанс выйти вперед, когда Ниль Мопе не смог реализовать пенальти.

Счет был открыт на 60-й минуте матча - "Ливерпуль" вывел вперед Диогу Жота. Однако, команда Юргена Клоппа не удержала победу - в компенсированное время с помощью VAR судья вдруг назначил пенальти в ворота ливерпульцев, который реализовал Паскаль Гросс.

"Ливерпуль" сыграл с "Брайтоном" вничью 1: 1, набрал 21 очко и вышел на первое место в чемпионате Англии. Команда Клоппа на 1 пункт опережает "Тоттенхэм", который имеет матч в запасе. "Брайтон" с 10 баллами - 16-й.

Чемпионат Англии

10-й тур

28 ноября

"Брайтон" - "Ливерпуль" 1: 1

Голы: Гросс, 90 + 3 (пен.) - Диогу, 60

На 19-й минуте Мапе ( "Брайтон") не реализовал пенальти.

Напомним, 22 ноября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил "Лестер" и догнал лидера - "Тоттенхэм".

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