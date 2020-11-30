НАТО будет увеличивать присутствие в Черном море, - Столтенберг

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге в Брюсселе накануне видеоконференции министров иностранных дел, передает Европейская правда.

"Черноморский регион - стратегически важен для НАТО и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами Украиной и Грузией, а также тремя странами-членами - Болгарией, Турцией и Румынией. НАТО имеет огромное присутствие в регионе: у нас есть морское присутствие, а также многонациональная бригада, возглавляемая Румынией", - отметил Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что организация заметно увеличила свое присутствие в регионе, потому что видит, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии.

"Мы повышаем нашу политическую и практическую поддержку. Мы видим, что Россия повышает военное присутствие, в частности в Крыму, именно поэтому нам надо и дальше укреплять свои позиции", - добавил генсек.

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