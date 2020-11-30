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МЗ анонсировало регулярные внезапные проверки больниц


фото: reuters
Министерство здравоохранения сообщило, что будет проводить внезапные проверки украинских медучреждений

Об этом повидомиляе пресс-служба МЗ.

"Вчера руководство Минздрава без предупреждения провело проверки больниц в регионах. Министр посетил Житомирскую, его заместители - Черкасскую и Киевскую области. МЗ будет проводить внезапные проверки медучреждений страны регулярно", - отметили в министерстве.

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