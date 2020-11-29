Степанов отреагировал на смерть двух пациентов на Львовщине, умерших из-за отключения электроснабжения

29 ноября, 2020, 17:52

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал проверку оборудования в больницах по всей стране после смерти двух пациентов из-за отключения электроснабжения на Львовщине

Об этом Степанов сообщил в facebook.

Он напомнил, что из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли.

"Врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу. Однако спасти, к сожалению, не удалось. В то же время больница, где произошло это, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически. На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства . Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - написал Степанов.

29 ноября стало известно, что в Жовковской больницы на Львовщине из-за отсутствия света умерли двое пациентов.

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