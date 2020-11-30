Медведчук против книги о Стусе: суд открыл апелляционное производство
Об этом сообщает Радио Свобода.
"26 ноября открыто апелляционное производство. Согласно постановлению об открытии производства предоставлен срок сторонам для подачи отзыва на апелляционную жалобу до 28 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.
Кодексы судопроизводства определяют отзыв на апелляционную жалобу в качестве обоснования возражений относительно содержания и требований апелляционной жалобы, в случае необходимости - ходатайство лица, подающего отзыв на апелляционную жалобу.
Отсутствие отзыва на апелляционную жалобу не препятствует пересмотру решения суда первой инстанции.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты.
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- 2 ноября новый тираж книги Вахтанга Кипиани "Правда Василия Стуса" поступил из типографии на склад для упаковывания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
Читайте также
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
-
-