Медведчук против книги о Стусе: суд открыл апелляционное производство

30 ноября, 2020, 15:01

Апелляционная жалоба на решение по книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" зарегистрирована

Об этом сообщает Радио Свобода.

"26 ноября открыто апелляционное производство. Согласно постановлению об открытии производства предоставлен срок сторонам для подачи отзыва на апелляционную жалобу до 28 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

Кодексы судопроизводства определяют отзыв на апелляционную жалобу в качестве обоснования возражений относительно содержания и требований апелляционной жалобы, в случае необходимости - ходатайство лица, подающего отзыв на апелляционную жалобу.

Отсутствие отзыва на апелляционную жалобу не препятствует пересмотру решения суда первой инстанции.