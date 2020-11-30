 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМедведчук против книги о Стусе: суд открыл апелляционное производство

Медведчук против книги о Стусе: суд открыл апелляционное производство


фото: hromadske.ua
Апелляционная жалоба на решение по книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" зарегистрирована

Об этом сообщает Радио Свобода.

"26 ноября открыто апелляционное производство. Согласно постановлению об открытии производства предоставлен срок сторонам для подачи отзыва на апелляционную жалобу до 28 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

Кодексы судопроизводства определяют отзыв на апелляционную жалобу в качестве обоснования возражений относительно содержания и требований апелляционной жалобы, в случае необходимости - ходатайство лица, подающего отзыв на апелляционную жалобу.

Отсутствие отзыва на апелляционную жалобу не препятствует пересмотру решения суда первой инстанции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

30 ноября, 2020 понедельник

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать