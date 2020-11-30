Курс биткойна обновил исторический максимум

30 ноября, 2020, 19:18

30 ноября биткойн достиг рекордного максимума в 19 864 доллара, побив предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что с начала года биткойн подорожал на 170%.

До этого рекордный курс криптовалюта имела 17 декабря 2017 года, когда ее стоимость достигла исторического максимума - $19 783.

С начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени.