 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБиткойн обновил рекорд: криптовалюту покупают по 19 тыс. долларов за единицу

Биткойн обновил рекорд: криптовалюту покупают по 19 тыс. долларов за единицу

24 ноября стоимость криптовалюты BTC выросла до трехлетнего максимума и пересекла отметку в $19 тыс. за единицу

Об этом сообщает портал Coin Desk.

24 ноября курс биткойна пересекал отметку в $19 тыс. По состоянию на 13:30 криптовалюта торгуется на уровне $18 999.

По данным аналитической фирмы CryptoQuant, на фоне роста курса криптовалюты ее рыночная капитализация достигла $329 млрд.

По сравнению с прошлым годом текущая стоимость Bitcoin выросла на 160% и на около 37% в ноябре.

В то же время рекордный курс криптовалюта биткойн имела 17 декабря 2017 года, когда ее стоимость достигла исторического максимума - $19 783.

  • Отметим, курс биткойна сильно вырос в ноябре, достигнув трехлетнего максимума. Так, 18 ноября цена криптовалюты впервые за 3 года пересекла отметку в $18 тыс.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 ноября, 2020 вторник

больше новостей

24 ноября, 2020 вторник

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать