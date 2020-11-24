Биткойн обновил рекорд: криптовалюту покупают по 19 тыс. долларов за единицу

24 ноября, 2020, 13:38

24 ноября стоимость криптовалюты BTC выросла до трехлетнего максимума и пересекла отметку в $19 тыс. за единицу

Об этом сообщает портал Coin Desk.

24 ноября курс биткойна пересекал отметку в $19 тыс. По состоянию на 13:30 криптовалюта торгуется на уровне $18 999.

По данным аналитической фирмы CryptoQuant, на фоне роста курса криптовалюты ее рыночная капитализация достигла $329 млрд.

По сравнению с прошлым годом текущая стоимость Bitcoin выросла на 160% и на около 37% в ноябре.

В то же время рекордный курс криптовалюта биткойн имела 17 декабря 2017 года, когда ее стоимость достигла исторического максимума - $19 783.

Отметим, курс биткойна сильно вырос в ноябре, достигнув трехлетнего максимума. Так, 18 ноября цена криптовалюты впервые за 3 года пересекла отметку в $18 тыс.

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