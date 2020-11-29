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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" заявили, что правительство может ввести "интеллектуальный локдаун"

В "Слуге народа" заявили, что правительство может ввести "интеллектуальный локдаун"


фото: Укрінформ
Кабинет министров рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать уровень заболеваемости в каждом регионе

Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает "Украина 24"

По его словам, такой вид локдауна будет учитывать уровень заболеваемости в каждом регионе.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о каком-то интеллектуальном локдауне. То есть не то полном локдауне, какой был весной, а таком, скорректированном на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - рассказал Арахамия.

Также он отметил, что полная остановка транспорта, как весной, может вызвать большие трудности.

"Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, а мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями с развозкой людей, как они доберутся до работы", - сказал Арахамия.

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