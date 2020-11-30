Германия может столкнуться с третьей волной COVID-19, - Меркель

30 ноября, 2020, 22:47

Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане будут проявлять неосторожность в ближайшие недели

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Европейская правда".

"Зимой нам нужно быть очень, очень осторожными. В противном случае мы окажемся прямо в следующей волне", - сказала Меркель.

Число новых случаев заражения в Германии стабилизировалось на высоком уровне после того, как 2 ноября был введен "мягкий локдаун".

Меркель также выступила против планов некоторых региональных правительств позволить отелям открываться для семейных визитов на Рождество. Она считает, что этот шаг может усилить распространение вируса в Германии.

Напомним, что глава администрации канцлера Германии Хельг Браун заявил, что в стране, возможно, придется продлить карантин до марта.

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