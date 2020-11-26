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Espreso.tvМирCOVID-19: в Германии могут до марта продлить карантин

COVID-19: в Германии могут до марта продлить карантин


фото: reuters
Глава администрации канцлера Германии Хельг Браун заявил, что в стране, возможно, придется продлить карантин до марта

Об этом сообщает Bild.

"Впереди тяжелые зимние месяцы. Это будет продолжаться до марта", - сказал Браун.

По словам представителя правительства, после марта в Германии, вероятно, смогут вакцинировать все больше людей, и весной будет легче сдерживать темпы распространения коронавируса.

"Но сдержанность, которую мы все должны проявлять, также будет сопровождать нас в январе, феврале и марте и, возможно, также ограничительные меры, если нашей индивидуального поведения окажется недостаточной", - отметил Браун.

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