ЕСПЧ присоединил иск Нидерландов за сбитый MH17 к великому делу Украины против РФ, - Минюст

30 ноября, 2020, 17:43

Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против России с иском Нидерландов за сбитый MH17 и еще одним делом между РФ и Украиной

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в Facebook.

К делу также присоединили иск Украины против РФ за принудительный вывоз учащихся и студентов из ОРДЛО в Россию.

По словам Лищины, такое решение суда повысит шансы Украины, ведь к делу присоединили материалы дела по MH17, которые ранее были недоступны украинцам из-за тайны следствия.

"Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - отметил он.

По его словам решение может затянуть рассмотрение дела Украины против РФ.

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - отметил уполномоченный.