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Espreso.tvОбществоВыборы мэра Черновцов: обнародованы данные экзит-полов

Выборы мэра Черновцов: обнародованы данные экзит-полов


фото: molbuk.ua
По данным экзит-полов во втором туре выборов мэра Черновцов Роман Кличук побеждает Виталия Михайлишина

В частности, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола компании Info Sapiens, проведенные по заказу PGR Consulting Group LLC, сообщает "Молодой буковинец" .

Кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук состоянию на 18:30 набрал 61,1%, его конкурент Виталий Михайлишин от "Команды Михайлишина" - 38,5%.

О победе Кличука также свидетельствуют данные экзит-пола Института социологии Маковецкого. Согласно этим результатам он набрал 59,1%, Михайлишин - 40,9%.

В первом туре Кличук набрал 27,29% голосов, Михайлишин - 21,33% голосов.

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