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Espreso.tvОбществоВ Черновцах состоянию на 16:00 проголосовало 17,54% избирателей, - ОПОРА

В Черновцах состоянию на 16:00 проголосовало 17,54% избирателей, - ОПОРА


фото: Укрінформ
По состоянию на 16:00 явка во втором туре выборов мэра Черновцов составляет 17,54%

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в facebook.

"Явка избирателей в городе Черновцы по состоянию на 16:00 составляет 17,54% (погрешность исследования - 1.73%). Данные наблюдателей Гражданская сеть ОПОРА с участков", - написала Айвазовская.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины утром 29 ноября фиксировали низкую явку во втором туре выборов мэра Черновцов.

  • Напомним, в воскресенье, 29 ноября 2020 года, проходит второй тур выборов мэра Черновцов. Горожане должны выбрать между предпринимателем, одним из самых богатых людей Буковины Романом Кличуком от партии "Единая альтернатива", который ранее был связан с "Батькивщиной", и известным черновицким политиком, экс-секретарем горсовета и экс-исполняющим обязанности руководителя города Виталием Михайлишиним от "Команды Михайлишина", близким к миллиардеру Дмитрию Фирташу, а в прошлом поддерживавшим Партию регионов и ОПЗЖ.

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