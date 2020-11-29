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Espreso.tvОбществоВселенский патриарх Варфоломей назвал Голодомор хорошо спланированным геноцидом

Вселенский патриарх Варфоломей назвал Голодомор хорошо спланированным геноцидом


фото: facebook
Вселенский патриарх Варфоломей во время проповеди назвал Голодомор хорошо спланированным геноцидом

Об этом сообщает Генеральное консульстваоУкраины в Стамбуле, которое выложило текст проповеди Вселенского патриарха в facebook.

Варфоломей осудил искусственно организованный Голодомор и отслужил панихиду по жертвам трагедии.

"Украинский термин Голодомор подчеркивает человеческий голод, дьявольский проект сталинской системы, который носил, как правило, хорошо спланированный геноцид особенно верных людей, чтобы искоренить христианскую веру и православную церковь. Пока люди умирали от голода, советский режим экспортировал свои урожаи в мир, таким образом лицемерно притворялся процветающей страной", - сказал Варфоломей.

Он призвал никогда не забывать о таком ужасном голоде.

"Мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторились в истории человечества", - призвал Вселенский патриарх.

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