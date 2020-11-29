Великобритания начнет вакцинацию от коронавируса 7 декабря - Financial Times
Об этом сообщает Financial Times.
Ожидается, что независимый регулирующий орган даст одобрение на использование вакцины в Соединенном Королевстве в ближайшие нескольких дней.
Поставки вакцины, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer, начнутся в течение нескольких часов после получения разрешения. Первые инъекции могут начаться 7 декабря.
Великобритания заказала 40 млн доз препарата с двойным вводом. Вакцина, по предварительным данным, на 95% эффективна в профилактике заболевания.
Pfizer и BioNTech уже подали в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запрос на экстренное использования в США их вакцины от COVID-19.
- Напомним, 28 ноября американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США.
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