На склады стран ЕС и США начала поступать вакцина от коронавируса, - WSJ

28 ноября, 2020, 19:20

Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США

Об этом сообщает Wall Street Journal.

United Airlines начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в США и стран Евросоюза, чтобы обеспечить ее быструю доставку, когда вакцина будет одобрена американскими и европейскими регуляторами.

Кроме этого, United Airlines получила разрешение провозить в пять раз больше сухого льда, чем разрешено, для удержания вакцины в условиях низкой температуры.

Напомним, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса.

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