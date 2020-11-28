 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНа склады стран ЕС и США начала поступать вакцина от коронавируса, - WSJ

На склады стран ЕС и США начала поступать вакцина от коронавируса, - WSJ


фото: Reuters
Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины от коронавируса производства Pfizer в страны Евросоюза и США

Об этом сообщает Wall Street Journal.

United Airlines начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в США и стран Евросоюза, чтобы обеспечить ее быструю доставку, когда вакцина будет одобрена американскими и европейскими регуляторами.

Кроме этого, United Airlines получила разрешение провозить в пять раз больше сухого льда, чем разрешено, для удержания вакцины в условиях низкой температуры.

  • Напомним, 27 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать