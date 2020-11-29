В NASA подтвердили, что в 2024 году люди вернутся на Луну
Об этом сообщает Голос Америки.
Первый полет аппарата состоится в 2021 году и будет беспилотным. А уже через три года на спутник Земли, впервые за почти 40 лет, полетят люди.
Между тем, некоторые эксперты высказывают мнение, что 2024 - слишком оптимистичный прогноз, ведь в проекте уже было несколько задержек.
К 2026 году американские власти планируют начать другой долгосрочный проект - подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция производила энергию для поддержания работы исследовательского пункта.
NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.
США - единственная страна, которая отправляла людей на Луну. Всего с 1969 по 1972 год там побывали 12 астронавтов.
- 23 сентября сообщалось, что в 2024 году NASA планирует отправить на южный полюс Луны двух астронавтов - мужчину и женщину.
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