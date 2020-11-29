В NASA подтвердили, что в 2024 году люди вернутся на Луну

29 ноября, 2020, 22:26

NASA разрабатывает систему запуска Artemis Space Launch System, которая позволит в 2024 году осуществить пилотируемый полет на Луну

Об этом сообщает Голос Америки.

Первый полет аппарата состоится в 2021 году и будет беспилотным. А уже через три года на спутник Земли, впервые за почти 40 лет, полетят люди.

Между тем, некоторые эксперты высказывают мнение, что 2024 - слишком оптимистичный прогноз, ведь в проекте уже было несколько задержек.

К 2026 году американские власти планируют начать другой долгосрочный проект - подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция производила энергию для поддержания работы исследовательского пункта.

NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.

США - единственная страна, которая отправляла людей на Луну. Всего с 1969 по 1972 год там побывали 12 астронавтов.

23 сентября сообщалось, что в 2024 году NASA планирует отправить на южный полюс Луны двух астронавтов - мужчину и женщину.

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