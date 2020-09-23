В NASA анонсировали отправку женщины на Луну в 2024 году

23 сентября, 2020, 09:27

В 2024 году NASA планирует отправить на южный полюс Луны двух астронавтов - мужчину и женщину

О новой программе NASA сообщает Sky News, передает hromadske.

В NASA решили в 2024 году высадить на южном полюсе Луны двух астронавтов - мужчину и женщину.

Астронавтов оснастят современными скафандрами, которые обеспечат большую гибкость, чем в предыдущих миссиях.

Экспедиция проведет семь дней на поверхности Луны, собирая образцы и проводя различные эксперименты, прежде чем вернуться на Землю.

Программа Artemis предусматривает высадку человека на Луну впервые со времен миссии Apollo-17 1972 года. Астронавты отправятся в путешествие на космическом корабле Orion.

Первый этап Artemis-1 предусматривает испытательный полет без экипажа вокруг Луны осенью 2021 года, что позволит