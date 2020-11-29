 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп уже обвиняет в фальсификации выборов Минюст и ФБР

Трамп уже обвиняет в фальсификации выборов Минюст и ФБР


фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований в причастности к фальсификациям президентских выборов в США

Трамп заявил об этом телеканалу Fox News и выложил соответствующий фрагмент интервью в twitter.

"Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны. Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать", - сказал Трамп.

Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты будут объявлены в декабре.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать