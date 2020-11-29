Трамп уже обвиняет в фальсификации выборов Минюст и ФБР

29 ноября, 2020, 21:37

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований в причастности к фальсификациям президентских выборов в США

Трамп заявил об этом телеканалу Fox News и выложил соответствующий фрагмент интервью в twitter.

"Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны. Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать", - сказал Трамп.

Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты будут объявлены в декабре.

President @realDonaldTrump : There were a lot of dead people who "voted" in this election, a total fraud! pic.twitter.com/hIk4IqR0F6 - Team Trump (@TeamTrump) November 29, 2020

28 ноября стало известно, что пересчет голосов на президентских выборах США в штате Висконсин подтвердил, что демократ Джо Байден победил действующего главу Белого дома Дональда Трампа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb