COVID-19 в Украине - 12 978 новых случаев

29 ноября, 2020, 09:48

В течение субботы, 28 ноября 2020 года, на территории Украины обнаружено 12 978 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Такие данные по состоянию на утро 29 ноября приводит СНБО, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

выявлено - 722 679 (+12 978)

умерло - 12213 (+120)

выздоровели - 339 378 (+4 243)

болеет - 371088 (+8 615);

подозрения - 810273 (+12 290).

Напомним, по закону о поддержке малого и среднего бизнеса компенсанцию в 8 тыс. грн за убытки, связанные с пандемией COVID-19, получат около 2 млн наемных работников. С таким заявлением выступил руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Соответствующий законопроект уже готовится.

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