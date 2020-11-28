Компенсацию в 8 тыс. грн получат 2 млн наемных работников, - Арахамия

28 ноября, 2020, 20:53

В "Слуге народа" заявили, что законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса предусматривает компенсацию в 8 тыс. грн около 2 млн наемных работников

Об этом заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, по закону о поддержке малого и среднего бизнеса помощь получат около 2 млн наемных работников.

"Обсуждали вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса. Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть примерно два миллиона человек, наемных работников, по подсчетам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тыс. грн на человека ", - сказал Арахамия.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поддержке украинского бизнеса во время карантина.

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