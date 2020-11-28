Зеленский отдал Труханову Одесскую ОГА, - Стерненко про назначение Гриневецкого

28 ноября, 2020, 13:36

Новый глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий является свидетельством политических договоренностей президента Владимира Зеленского с переизбранным мэром Одессы Геннадием Трухановым

Об этом в своем телеграмм-канале написал один из проводников проукраинской общины Одессы, экс-руководитель тамошнего отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV.

"Гриневецкий - коммунист и регионал, который уже занимал эту должность во времена Кучмы. На местных выборах он баллотировался от гражданина РФ Геннадия Труханова. Гриневецкий - сторонник разделения Украины, введения русского языка вторым государственным и выступает против вступления Украины в НАТО и за дружбу с Россией. Также он подпадает и под люстрацию, и под декоммунизацию", - напомнил Стерненко.

Таким образом, как считает Стерненко, "Зеленский фактически дарит стратегически важный регион российской агентуре".

"Это назначение неизбежно приведет к серьезным потрясениям и угрозе для территориальной целостности региона. Да и сам факт вступления одиозного Гриневецкого в команду Зеленского четко указывает на антигосударственную политику президента", - подчеркнул Стерненко.

О назначении Гриневецкого стало официально известно вечером в пятницу, 27 ноября 2020 года.

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