ВСУ провели масштабные учения с "Байрактарами" и "Джавелинами". Учли опыт боевых действий в Нагорном Карабахе

28 ноября, 2020, 14:13

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода на днях провела тактические учения

Как сообщили в части, целью маневров было боевое слаживание подразделений, а также практическая отработка их взаимодействия с привлечением новейших систем вооружения и управления боем. При проведении учений использовалась новая тактика малых групп и большое количество современных огневых средств, таких как ПТРК Javelin производства США, ПТРК "Стугна-П" и ПТРК "Корсар" украинского производства, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

"Все огневые средства успешно попали в цели, а слаженные действия подразделений позволили выполнить задачи четко и в определенное время", - отмечается в сообщении.

Новинкой этих учений также стало использование беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые корректировали огонь и перемещение участников учений.

После завершения учений главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак отметил, что при подготовке маневров был учтен опыт недавних боевых действий в Нагорном Карабахе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb