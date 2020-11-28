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Espreso.tvОбществоВР решит, усиливать ли карантин на следующей неделе, - Арахамия

ВР решит, усиливать ли карантин на следующей неделе, - Арахамия


фото: Укрінформ
На следующей неделе, после доклада министра здравоохранения Максима Степанова, Верховная Рада примет решение об эффективности карантина выходного дня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, парламент заслушает доклад Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня и, в случае необходимости, скорректирует его.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько, то есть будем делать какой-то ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, корректировать", - сказал Арахамия после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

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