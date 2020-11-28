ВР решит, усиливать ли карантин на следующей неделе, - Арахамия

28 ноября, 2020, 15:47

На следующей неделе, после доклада министра здравоохранения Максима Степанова, Верховная Рада примет решение об эффективности карантина выходного дня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, парламент заслушает доклад Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня и, в случае необходимости, скорректирует его.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько, то есть будем делать какой-то ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, корректировать", - сказал Арахамия после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

27 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность внедрения карантина выходного дня на следующей неделе.

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