ВР решит, усиливать ли карантин на следующей неделе, - Арахамия
28 ноября, 2020, 15:47
На следующей неделе, после доклада министра здравоохранения Максима Степанова, Верховная Рада примет решение об эффективности карантина выходного дня
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, парламент заслушает доклад Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня и, в случае необходимости, скорректирует его.
"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько, то есть будем делать какой-то ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, корректировать", - сказал Арахамия после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.
- 27 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность внедрения карантина выходного дня на следующей неделе.
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