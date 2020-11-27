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Espreso.tvЭкономикаМЗ оценит эффективность карантина выходного дня уже на следующей неделе, - Степанов

МЗ оценит эффективность карантина выходного дня уже на следующей неделе, - Степанов


фото: 24tv
Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность внедрения карантина выходного дня уже на следующей неделе

Об этом министр здравоохранения сказал во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что уже на следующей неделе мы будем в состоянии сказать, достигли ли мы эффекта или нет", - сказал Степанов.

Так, по его словам, карантин выходного дня был внедрен для уменьшения динамики заболеваемости COVID-19 и, соответственно, нагруженности на медицинскую систему.

При этом, отметил министр, эффект от карантина выходного дня страна должна получить через две-три недели, то есть после завершения инкубационного периода COVID-19, который в среднем составляет четырнадцать дней.

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