МЗ оценит эффективность карантина выходного дня уже на следующей неделе, - Степанов

27 ноября, 2020, 10:31

Министерство здравоохранения сможет оценить эффективность внедрения карантина выходного дня уже на следующей неделе

Об этом министр здравоохранения сказал во время онлайн-брифинга, передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что уже на следующей неделе мы будем в состоянии сказать, достигли ли мы эффекта или нет", - сказал Степанов.

Так, по его словам, карантин выходного дня был внедрен для уменьшения динамики заболеваемости COVID-19 и, соответственно, нагруженности на медицинскую систему.

При этом, отметил министр, эффект от карантина выходного дня страна должна получить через две-три недели, то есть после завершения инкубационного периода COVID-19, который в среднем составляет четырнадцать дней.

20 ноября Максим Степанов назвал условие, по которой министерство будет требовать от правительства введения более жесткого карантина в Украине.

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