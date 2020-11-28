Укрзализныця меняет цвет вагонов пассажирских поездов. ФОТО

28 ноября, 2020, 19:52

Укрзализныця решила изменить внешний вид вагонов пассажирских поездов

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Владимир Жмак в facebook.

Он отметил, что УЗ продолжает ремонт парка вагонов и среди прочего решила изменить их цвет.

"Заботимся о безопасности и не забываем о мелочах - установлены камеры, заменены перила, обустроены полочки для мобильных телефонов и USB-розетки. После того, как посоветовались с проводниками, решили изменить и окраску вагонов: светлый фон - на черный. Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны ", - написал Жмак.

27 ноября стало известно, что Укрзализныця с начала декабря возобновляет продажу чая и кофе в поездах

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