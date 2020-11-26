Черное время Голодомора и светлая память - два крыла нашей силы. Помним, чтобы быть сильными!

27 ноября, 2020, 12:50

Татьяна Зинченко

В последнюю субботу ноября - День памяти жертв Голодомора. В 16.00 в эту субботу, 28 ноября, зажжем на окне свечу памяти!

Наверное, в этот день каждому будет что вспомнить. Эта невыразимая боль, эта рана бередит в каждой семье, молится молитвами, листаеться в родственных альбомах с фотографиями, плачется, горит свечами.

У меня эта рана заболела из хлеба. Любила невероятно уютный запах, когда пекла его бабушка - запах печи, дома, уюта, покоя. И горячим есть большой хрустящий кусок с молоком. А бабушка подбирала крошки и быстренько бросала их себе в рот. Я удивлялась - столько хлеба напекла, а ест крошки ...

Просто ничего не должно падать, пропадать: упал кусочек - подними, накрошила - собери сразу. Хлеб святой, и это вовсе не банальность".

Хлеб - спаситель нас как народа

"Его крошки сохранили нашу нацию, наш народ. Не корешки и не кора деревьев, и не гнилая картошка, которую выкапывали, где можно было выкопать, а кусочек хлеба, который, кроме насыщения, давай силы, веру, восстанавливал стремление к жизни. Его запах - печи, дома, уюта, покоя ... "- так говорила бабушка уже в то время, когда мы имели достаточно хлеба, какого только хочешь хлеба.

Как же его на самом деле уважали наши бабушки и дедушки! И молитвами, и молчаливой благодарностью, и настоящей любовью! У нас - много хлеба: разного и в любое время. Конечно, если не мы его печем, он воспринимается немного иначе.



Сегодня годовщина Голодомора, который до сих пор не имеет в моей голове логического объяснения. Как будто тогда произошло затмение у тех, кто организовал такой ужас.

В XX веке Украина пережила три голодомора: 1921-1923 гг., 1932-1933 гг., 1946-1947 гг.. Однако Голодомор 1932-33 гг. был самым массовым и жестоким. Начался Голодомор в конце лета 1932 года, своего пика достиг весной 1933 года и завершился в начале лета. Главные причины ужасного Голодомора до сих пор дискутируются, но все же главными историки называют политику тоталитарного сталинского режима в отношении украинцев. Когда люди голодали, принудительное отбор пищи только усиливалось. На земле, которая цвела колосьями. Не принимали помощь других стран, а наоборот - бросила все силы на то, чтобы изолировать голодные районы.

Фильм о периоде Голодомора в Украине польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды", который во французском кинопрокате получивший название "Тень Сталина", возглавил высокие рейтинги во Франции и открыл нам еще больше болезненной правды.

Кадр из фильма "Цена правды".

Голодомор в Украине - это преступление

Так сказал заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тилищак в чешском сенате на презантации о Голодоморе-33.

"Для Украины 1933 год стал годом национальной катастрофы, последствия которой мы ощущаем и сегодня. Голодомор в Украине - это преступление, специально спланированное коммунистическим режимом, целью которого было уничтожить украинцев как национальную группу, нацию, которая была готова при благоприятных условиях объявить свою независимость

Инструментом этого преступления был избран убийство голодом. В частности, для наиболее многочисленной в то время части нации - крестьянства. И это осуществлялось одновременно с репрессиями против украинской интеллигенции, значительную часть которой также уничтожал сталинский режим.

Целью Сталина было превращение Страны советов на военную крепость с дисциплинированным населением, которое должно было по первому приказу партии, без каких-либо размышлений и вопросов, броситься на завоевание мира для установления коммунизма в мире. Одновременно режим усиливает давление на духовенство и различные группы интеллектуалов, в которых он видит потенциальных организаторов сопротивления против экспериментов (режима).

В течение 1928-1930 годов против членов украинской интеллектуальной элиты под предлогом вымышленных дел о "подпольных организациях", во многих регионах Украины прокатилась волна сфабрикованных политических процессов.

Апогеем этой кампании, по словам Тилищака, стала сфабриковано дело против СВУ ("Союза освобождения Украины"). Подсудимыми были 45 человек, в большинстве представители научной и духовной элиты и бывшие деятели УНР. Именно эта часть населения украинских интеллектуалов могла бы потенциально возглавить борьбу против сталинского режима ", - сказал Владимир Тилищак.





Опухшие от голода, но делились

Юрий Юзич, председатель наблюдательного совета Пласта, делится своими воспоминаниями:

"Сердюк Варвара - моя бабушка Валя. Пережила Голодомор 10-летним ребенком, а потом немецкое рабство (вывезена на работы в Германию) и концлагерь (за диверсию на почте). Родилась и выросла в Люботине под Харьковом. Выжили за счет отцовского пайка, который работал на железной дороге.

"Мой отец делал на железной дороге. Отцу давали пол килограмма хлеба в день, детям - по 200 грамм. А мама нигде не делала - ей ничего не давали", - вспоминала она. И рассказывала, как у нее - ребенка - старшая женщина вырвала папин хлеб, но зато бросила свою платок (плакала, а ее мама успокаивала, что той женщине нужнее). Мама поменяла семейный золотой перстень с рубином на два килограмма кукурудзяники в Торгсине (сеть магазинов по вымыванию драгоценностей у населения). С улиц исчезли кошки и собаки - всех поели. В город постоянно приходили опухшие люди из сел под магазин, где давали паек хлеба рабочим. Важная деталь - бабушка помнила, что рабочие делились своим скудным хлебом с голодающими из сел. Хоть это и не помогало - крестьяне умирали прямо на улицах, но делились ", - рассказывает Юрий Юзич.

Бабушка Юрия Юзича Валя ...

При советской власти тема Голодомора была запрещена, но это не значит, что о ней не писали. Так, недавно были разысканы неизданные стихи Андрея Малышко, написанные еще в 1964 году, в которых упоминается Голодомор: ...Із тридцять третім голим роком, Голодно-голим та німим, Та тричі пухлим. Хай би з ним Поїли б кору і комору, Траву і шкуру, цвіль і міль, Та мерли б жовті, як з похміль, Без трун понесені із двору. Нізащо. Просто. Без вини.

Картина "Бегущий" Казимира Малевича - обвинительный акт Великого Голода .. "Образ крестьянина, который бежит через пустынный пейзаж, является красноречивым свидетельством катастрофы".

Писатели также присоединились к больной теме голодного мора украинском. Среди украинских писателей Александр Корж впервые поднял тему Голодомора в своем произведении "Степная судьба". В романе "Мария" (1934) Власа Самчука показана ужасная картина Голодомора и трагедия рода. В то же время Василий Барка, которому удалось пережить Голодомор, воспроизводит картину физического уничтожения семьи Катранникив на Слобожанщине в романе "Желтый князь" (1963).

Это нельзя забыть!

Современные художники взяли на щит тему боли и голода не потому, что сейчас это просто и легко. Наоборот воспроизвести тот сгусток боли - это пропустить его через себя со всем знанием об этом. Но они пишут картины, повести, романы и поэзии - чтобы память жила и чтобы больше такого не допустить.

Работы известной современной художницы Нины Марченко

Геноцид ХХ века

Баллада

Мені болить й пече в душі до щему,

Як повертаюсь у двадцятий вік...

Скажіть, невже вкраїнські чорноземи

Могли зродити 33-ій рік?!.

А хтось-бо вірив. Повні ешелони

На Захід йшли. Закрився світ від бід,

Коли Вкраїна тратила мільйони,

Бо ж вимирав до пня козацький рід.

Упир червоний на державнім троні,

І з молотом-серпом замість орла,

Вершив свій суд, і вірні леґіони

Нікого не пускали із села.

Косила смерть старих-малих без ліку,

Коли сексоти - наволоч уся -

Не залишали й крихти у засіку.

Все вимітали всюди й без кінця.

Які ж безкровні люцифера жертви

В царині брехень: у самім кремлі!

Місцевий нарід з голоду мав вмерти,

Сконати на прабатьківській землі.

Творив пилат свої страшні закони.

А світ мовчав. Бо тьма заволокла

І розум, й очі. Де ж тут беззаконня,

Коли «савецьке» все: «хахли» й земля?..

...Порожнє місце зайвим не буває.

"Брати" помалу й хату обжили,

Гутарять і по-своєму співають...

Прийшли до нас на наше все. Прийшли...

Та хто вони? Якого роду, сили?

Бо в юди жить, то й доленька мала!

Як відшукать нам батьківські могили?

Та ж на кістках калина проросла!

Схилила гілля, мов скорботні руки.

До неї приліта Небесний птах.

Бо для душі нема смертей, розлуки...

Вона не перетвориться на прах...

Душа повік – у споминах-благаннях,

В сльозах скупих і у сумних піснях,

І в молитвах, і у ясних світаннях,

І на землі живе, й на Небесах...

Схилю я серце нині убієнним.

І ви схиліть. Хоч двадцять перший вік,

Не вірте, що вкраїнські чорноземи

Могли зродити 33-ій рік!

Надежда Козак

28 ноября в 16:00 зажжем свечи. Пока мы зажигаем их - мы помним. Пока мы помним - мы народ!