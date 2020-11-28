Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным

28 ноября, 2020, 16:33

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным

Об этом Тихановская заявила в интервью Радио Свобода .

По ее словам, такая встреча нужна белорусской оппозиции, чтобы выложить свою точку зрения и услышать позицию России по белорусскому вопросу.

"Мы - соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться. И белорусы этого очень ждут. Не поддержку режима, а высказывания о белорусах, о нашем желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", - сказала Тихановская.

По ее мнению, несмотря на то, что Владимир Путин поздравил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с победой в выборах, позицию России относительно событий в соседней стране теперь можно определить, как выжидательную.

"Поздравить, то поздравил. Но вы знаете, мне так кажется, в России тоже не ожидали, что протестное движение в этот раз сильное, и мы будем идти к победе, потому что в глазах белорусов Лукашенко не является легитимным. И эта борьба, это протестное движение против хамства, против неуважения, против бесчеловечности уже сейчас. Понимаете? Тогда никто не ожидал, что так будет. Это только белорусы сами знали, что в этот раз все будет иначе. И, как мы видим, тогда оказала поддержку Россия режиму. Но сейчас какой-то процесс выжидания, ожидания. Активной поддержки нет ", - убеждена Тихановская.

Напомним, 24 ноября Светлану Тихановскую включили в список ста самых влиятельных женщин мира .

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