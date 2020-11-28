Сталин устроил Голодомор, чтобы сломить дух украинского народа, - Трюдо

28 ноября, 2020, 17:21

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора в Украине 1932 - 1933 годов

Об этом говорится в заявлении Трюдо, обнародованном на официальном сайте правительства Канады.

"В 1932 - 1933 годах тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал сокрушительный голод в Украине - геноцид, который имел целью сломить дух украинского народа, уничтожить его идентичность и остановить стремление к свободе и независимости. Миллионы людей умерли от голода, многие из них - дети , а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании ", - заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что в условиях такой жестокости украинцы выдержали.

"Они крепко держались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима репрессировать и преследовать их. В 1991 году, после более полувека советского гнета и правления, Украина получила свою независимость", - отметил Трюдо.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий факт Голодомора отрицался, а страдания украинцев были скрыты от мира.

"Наша ответственность - помнить истории тех, кто погиб, и семей, пострадавших. Мы должны принять эти твердые истины и обязаться всегда действовать, когда правам человека угрожают. Я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать вклад , который украинские канадцы сделали для построения лучшей страны для всех нас ", - призвал Трюдо.

В субботу, 28 ноября 2020 года, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора .

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