Сталин устроил Голодомор, чтобы сломить дух украинского народа, - Трюдо
Об этом говорится в заявлении Трюдо, обнародованном на официальном сайте правительства Канады.
"В 1932 - 1933 годах тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал сокрушительный голод в Украине - геноцид, который имел целью сломить дух украинского народа, уничтожить его идентичность и остановить стремление к свободе и независимости. Миллионы людей умерли от голода, многие из них - дети , а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании ", - заявил Трюдо.
Он подчеркнул, что в условиях такой жестокости украинцы выдержали.
"Они крепко держались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима репрессировать и преследовать их. В 1991 году, после более полувека советского гнета и правления, Украина получила свою независимость", - отметил Трюдо.
Он напомнил, что на протяжении десятилетий факт Голодомора отрицался, а страдания украинцев были скрыты от мира.
"Наша ответственность - помнить истории тех, кто погиб, и семей, пострадавших. Мы должны принять эти твердые истины и обязаться всегда действовать, когда правам человека угрожают. Я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать вклад , который украинские канадцы сделали для построения лучшей страны для всех нас ", - призвал Трюдо.
- В субботу, 28 ноября 2020 года, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора .
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