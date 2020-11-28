СССР фальсифицировал данные переписи населения после Голодомора, - данные рассекреченных архивов СБУ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в facebook.
В СБУ подчеркнули, что советская власть скрывала последствия устроенного ею геноцида.
"Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было начисляться на тот момент 35 млн жителей. Зато перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года", - отметили в СБУ.
Рассекреченные архивы свидетельствуют, что такой итоговый отчет не понравился руководству компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в искажении данных и расстреляли.
"Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, что наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм не улучшает, а ухудшает благосостояние широких масс населения", - добавили в СБУ.
- В субботу, 28 ноября 2020 года, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора .
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