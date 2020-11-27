 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПоставка вакцины начнется на следующей неделе, - Трамп

Поставка вакцины начнется на следующей неделе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса

Об этом он заявил во время видеообращения с приветствием военных с Днем Благодарения, сообщает Укринформ.

"Мы преодолеваем кривую (количества заболеваний коронавирус - ред.). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что первыми, кто получит препарат, будут врачи и медицинский персонал, а также пожилые люди, которые находятся в группе высокого риска.

Читайте также: Коронавирус: Польша начнет вакцинировать граждан в январе-феврале

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать