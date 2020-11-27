Поставка вакцины начнется на следующей неделе, - Трамп

27 ноября, 2020, 07:18

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса

Об этом он заявил во время видеообращения с приветствием военных с Днем Благодарения, сообщает Укринформ.

"Мы преодолеваем кривую (количества заболеваний коронавирус - ред.). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что первыми, кто получит препарат, будут врачи и медицинский персонал, а также пожилые люди, которые находятся в группе высокого риска.

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