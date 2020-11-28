ЦИК назначила выборы в Надворной
28 ноября, 2020, 08:21
Промежуточные выборы народного депутата в 87-м (Надворнянском) избирательном округе состоятся 28 марта 2021
Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию сообщает Еспресо.TV.
"Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 (Ивано-Франковская обл.) Они состоятся 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении ЦИК.
- Напомним, народный депутат от избирательного округа №87 Зиновий Андриевич (партия "Слуга народа") написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы Надворной.
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