ЦИК назначила выборы в Надворной

28 ноября, 2020, 08:21

Промежуточные выборы народного депутата в 87-м (Надворнянском) избирательном округе состоятся 28 марта 2021

Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию сообщает Еспресо.TV.

"Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 (Ивано-Франковская обл.) Они состоятся 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, народный депутат от избирательного округа №87 Зиновий Андриевич (партия "Слуга народа") написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы Надворной.

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