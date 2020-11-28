 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК назначила выборы в Надворной

ЦИК назначила выборы в Надворной

Зимняя Надворная со стороны Пнивского замка
фото: Google Maps
Промежуточные выборы народного депутата в 87-м (Надворнянском) избирательном округе состоятся 28 марта 2021

Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию сообщает Еспресо.TV.

"Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 87 (Ивано-Франковская обл.) Они состоятся 28 марта 2021 года", - говорится в сообщении ЦИК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать