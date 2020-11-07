Нардеп-"слуга" Андреевич отказался от мандата

7 ноября, 2020, 11:46

Народный депутат от избирательного округа №87, что на Франковщине, Зиновий Андреевич написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы Надворной

Об этом передает Еспресо.TV .

"Работая в Верховой Раде Украины, сердцем и душой всегда был в своем родном крае. Год в парламенте выдался достаточно сложным и насыщенным, однако чрезвычайно важным. Год полученного опыта, изменений и вызовов. Год борьбы и принятых сверхважных решений. Спасибо ", - написал Андреевич на своей странице.

При этом политик привел фотокопию соответствующего заявления.

Андреевич выдвигался в парламент от партии "Слуга народа".

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